4 farklı hırsızlık olayından aranıyordu - Son Dakika

4 farklı hırsızlık olayından aranıyordu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına karışan hırsızlık şüphelisi yakalanarak adalete teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 ayrı hırsızlık olayına karışan hırsızlık şüphelisi yakalanarak adalete teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'te farklı zamanlarda 3 ayrı işyeri ve kurum ile hayvan hırsızlığı olayına karışan hırsızlık şüphelisi I.K.(30) İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin başarılı takip ve çalışmaları sonucunda kullandığı araç ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan I.K. Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan ilçedeki hırsızlık olaylarını I.K. tarafından birlikte gerçekleştirdikleri ifade edilen diğer iki şüpheli E.N. ve G.K. isimli şahıslarında yapılan araştırmalar neticesinde farklı hırsızlık olaylarından Kütahya ilinde tutuklanarak cezaevine konuldukları ortaya çıktı. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 farklı hırsızlık olayından aranıyordu - Son Dakika
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