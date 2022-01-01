4 farklı isim kullanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Asayiş sorgusunda yapılan parmak izi sorgulamasında 4 farklı isimde kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Eşme ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kadın durdurdu. Şüpheli kadın, kimliğinin yanında olmadığını ifade etmesi ve çelişkili beyanlar kullanmasının ardından parmak izi sorgusu için İlçe Emniyet Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan parmak izi sorgusunda şüpheli parmak izine 4 farklı isim çıktı. Şüpheli şahsın oğlunun teşhis etmesi sonucunda Y.B. olduğu belirlenen şahsın, çeşitli hırsızlık suçlarından 13 yıl 3 ay kesinleşmiş suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - UŞAK