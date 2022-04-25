4 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi - Son Dakika
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4 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi

25.04.2022 11:04
4 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi hudut askerleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye kontrolü gerçekleştirdiği esnada 4 kişiyi fark etmesi üzerine destek ekibe haber verdi. Destek ekibinin gelmesiyle yakalanan 4 kişinin kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürüldü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin B.M., Y.M., S.P. ve Y.A.'nın FETÖ ile bağlantılarının olmasının anlaşılması üzerine nöbetçi savcıya bilgi verilerek savcının talimatı ile her 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarmaya teslim edilerek, soruşturma işlemlerine başlandı. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 FETÖ şüphelisi sınırda kaçamadan yakayı ele verdi - Son Dakika


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