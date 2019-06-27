Son Dakika Haberleri: 4. Geleneksel Jeopark futbol turnuvası, başlıyor
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4. Geleneksel Jeopark futbol turnuvası, başlıyor

2 saat önce

Kula Belediyesi tarafından, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Jeopark Futbol Turnuvası, 30 Haziran Pazar Günü başlıyor.

4. Geleneksel Jeopark futbol turnuvası, başlıyor, System.String[]

Kula Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan ve geleneksel hale gelen Jeopark Futbol Turnuvası, 30 Haziran Pazar günü Jeopark Sentetik Çim Saha'da başlıyor. Mahalleler ve kurumlar arasında yapılacak olan maçlarda çekilen kura ile ilk mücadele Balıbey ve Dereköy arasında oynanacak. Turnuvada 2 grupta 10 takım mücadele edecek. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve takım temsilcilerinin katıldığı toplantıda gerçekleştirilen kura çekimi sonucu A Grubu'nda Balıbey, Bebekli, Dereköy, Güvercinlik, Kavacık, Pabuçlu takımları yer alırken B Grubu'nda ise Belediye, Jeopark, Gökçeören, Narınca, Saraçlar takımları bulunuyor.Turnuva hakkında değerlendirmede bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; "Kula'da toplumsal kaynaşmayı sağlamak ve genç yetenekleri kazanmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamızın bu yıl 4.'sünü gerçekleştiriyoruz. Bu projemizle ilçemizde spor yapmak isteyen gençleri bir araya da getiriyoruz. 30 Haziran Pazar Günü başlayacak olan ve hemen hemen her gün oynanacak turnuvamıza tüm sporseverlerimizi bekliyoruz. Biz her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:39 Kaynak: Bültenler
Kula, Futbol, Güncel
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