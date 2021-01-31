4 genç tarım arazisinde infaz edildi - Son Dakika

4 genç tarım arazisinde infaz edildi

31.01.2021 21:33

4 genç tarım arazisinde infaz edildi Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesinde jandarma tarafından aynı yerde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

4 genç tarım arazisinde infaz edildi

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesinde jandarma tarafından aynı yerde başlarından vurulmuş halde 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen olayda 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü.

Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Yapılan incelemlerde 20 yaşında ki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşında ki Muharrem Zengin ve 25 yaşında ki Neşet Dalgın'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaparken 4 yakın arkadaşın cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde tek kırma diye bilinen bir adet tüfek bulunduğu iddia edilirken Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri soruşturma ağını genişletti.

Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Öte yandan olay yerine gelen gençlerin yakınları acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Gençlerin yakınları aldıkları haber karşısında şoka uğrarken gözyaşlarına hakim olamadılar ve feryat ettiler.

Ölen gençlerden biri Trabzonspor'lu Mehmet Zengin'in yeğeni

Olayda hayatını kaybeden 22 yaşında ki Muharrem Zengin'in, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu öğrenildi.

4 genç tarım arazisinde infaz edildi
4 genç tarım arazisinde infaz edildi
4 genç tarım arazisinde infaz edildi
4 genç tarım arazisinde infaz edildi

Jandarma, Ahmetli, İnfaz, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 genç tarım arazisinde infaz edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Somali'deki bombalıyı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi İki doz Pfizer-BioNTech aşısı vurulan ABD'li Kongre üyesi koronavirüse yakalandı Fenerbahçe, İrfan Can transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı         
22:04
Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti Atalanta filelerini sarsan Vedat Muriqi, Lazio'da üst üste 2. golünü kaydetti         
21:37
Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti         
21:28
Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti         
20:49
Manisa'da 4 genç başlarından vurularak öldürüldü Manisa'da 4 genç başlarından vurularak öldürüldü         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti, 6 bin 562 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı         
17:49
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 22:15:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 genç tarım arazisinde infaz edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei