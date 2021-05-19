4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok - Son Dakika

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

19.05.2021 16:00

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi ortadan kalktı. Hazırlanan son rapora göre gençlerden biri uyuşturucudan yaşamını yitirirken, diğer 3'ü ise tüfekle intihar etti. Raporun ardından, soruşturmayı yürüten başsavcılık ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı için 4 gencin ölümüyle ilgili 'kovuşturmaya' yer olmadığı kararını verdi.

31 Ocak günü yaşanan feci olayda yan yana cesetleri bulunan 4 gençle ilgili kriminal rapor Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce hazırlanan uzmanlık raporunda gençlerden Ümit Zangal'ın (20) kullandığı uyuşturucu maddeden hayatını kaybettiği, Muharrem Zengin (22), Serkan Zangal (23) ve Neşet Dalgın'ın (24) ise av tüfeğiyle intihar ettikleri açıklandı. 4 gencin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı da ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı belirtilen raporun ardından 'kovuşturmaya' yer olmadığına karar verdi.

"4 ADET AV FİŞEĞİ OLAY YERİNDEKİ TÜFEKTEN ATILDI"

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda olay yerinde bulunan 4 adet 12 kalibre av fişeği kartuşunun olay yerindeki kırma av tüfeğinden atıldığı, Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu tespit edildi. Raporda ayrıca olayda hayatını kaybeden Ümit Zangal ile olay yerinin ilk görgü tanığı olan Deniz Cüvelek'e ait svaplarda ise atış artığı bulunmadığı belirtildi.

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı, son karar verildi: Ortada bir suç veya suçlu yok

İKİNCİ KİŞİYE AİT DNA İZİNE RASTLANMADI

Hazırlanan raporda, olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan 45 ADB 481 plakalı araçta ise başka birine ait parmak izinin tespit edilmediğine de dikkat çekildi. Cinayet şüphesi üzerine yapılan DNA incelemesinde ise 4 gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi.

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı, son karar verildi: Ortada bir suç veya suçlu yok

"BİR ŞUÇ ŞÜPHESİ VEYA SUÇLU BULUNMUYOR"

Olayda ilk hayatını kaybettiği tespit edilen Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildiği ancak bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığı, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritim bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğu otopsi raporunda kaydedildi. Raporda, Ümit Zangal'ın uyuşturucu madde kullanması sonucu yaşamanı yitirdiği, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın silahla intihar ettiklerinin değerlendirildiği belirtilerek, bu nedenle soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadığı kaydedildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, raporun ardından 4 gencin ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi.

Olayda hayatını kaybeden gençlerden Serkan Zangal Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın ise ölmeden kısa süre önce çektikleri 'veda' videosu ortaya çıkmıştı.

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, İntihar, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok - Son Dakika


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