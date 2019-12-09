Son Dakika Haberleri: 4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması yapıldı
Son Dakika Güncel 4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması yapıldı - Son Dakika

4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması yapıldı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması" düzenlendi.

4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması yapıldı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması" düzenlendi.

Göcek Mahallesi Püren Düzü mevkisinde, Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, yöre halkı arasında "Menne" olarak da bilinen çıntar mantarını toplama yarışmasına 35 kişi katıldı.

Yarışmacılar, dağlık alanda yaklaşık 4 saat boyunca en büyük, en ağır ve sayı olarak en fazla mantarı toplayabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, kilogram kategorisinde 5 kilo 58 gramla Çiğdem Tombak, sayı kategorisinde 167 mantar ile Salim Sarı birinciliği elde etti. En büyük mantar dalında ise bulduğu 14 santimetre çapındaki mantar ile Ramazan Çevik birinciliği elde etti. Daha sonra toplanan mantarlardan yapılan yemekler yenildi.

Derneğin başkanı Onur Ugan, bu mantarın sonbahar yağmurlarının ardından güneşli günlerle birlikte özellikle çam ormanlarında yetiştiğini söyledi.

Çıntarın besin değerinin çok yüksek olduğunu anlatan Ugan, "Çıntar toplama kültürünü genç nesillere de aktarmak için her yıl etkinliğimizi düzenliyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarla doğada keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Fethiye, Muğla, Göcek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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