4 göçmenin öldüğü kazada 3 organizatör adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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4 göçmenin öldüğü kazada 3 organizatör adliyeye sevk edildi

12.04.2022 14:51
4 göçmenin öldüğü kazada 3 organizatör adliyeye sevk edildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 4 göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 4 göçmenin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Adilcevaz'da dün 4 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 3 organizatör adli makamlara çıkarıldı. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz devlet hastanelerine kaldırılan 23 yaralıdan 14'ünün ise taburcu oldukları ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi. - BİTLİS

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Adilcevaz, Minibüs, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 göçmenin öldüğü kazada 3 organizatör adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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