4 gollü maçta kazanan yok

90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

63. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan bu kez topu ağlarla buluşturdu. 2-1

58. dakikada penaltı pozisyonunda atağa hızlı çıkan Fenerbahçe'de Moses topu ağlara gönderse de top gol değeri kazanmazken, Hakem Abdülkadir Bitigen VAR incelemesi sonucu penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.

38. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar, toplu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

22. dakikada Halil'in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

5. dakikada Gustavo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde yükselen Kruse'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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