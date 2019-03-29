Son Dakika Haberleri: 4. "Gülümse Ankara Çekiyorum" Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

4. "Gülümse Ankara Çekiyorum" Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

1 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Atılım Üniversitesi, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve Favori Lezzetler iş birliğinde düzenlenen 4.

4.
Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Atılım Üniversitesi, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği ve Favori Lezzetler iş birliğinde düzenlenen 4. "Gülümse Ankara Çekiyorum" Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Ankara Kalkınma Ajansının Ankara'ya kültür ve tarih tarafından bakarak Ankara'nın tarihi mekanları, müzeleri, doğası ve yemekleri gibi kültürel ve tarihi çeşitliliğinin tanıtılması için düzenlenen 4. "Gülümse Ankara Çekiyorum" Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışma Sanat ve Müze, Yemek Kültürü ve Doğa olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Sanat ve Müze kategorisinde birincilik ödülünü Hülya Yavuz Akçay, ikincilik ödülünü Mehmet Aslan, üçüncülük ödülünü Kemal Özkılıç aldı. Yemek Kültürü kategorisinde birincilik ödülünü Mehmet Özcan, ikincilik ödülünü Mustafa Güral, üçüncülük ödülünü Nazım Tetik aldı. Doğa kategorisinde ise birincilik ödülünü Mustafa Başaran, ikincilik ödülünü Mehmet Aslan, üçüncülük ödülünü Emre Soytürk aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:51 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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