'4 Gün 4 Gece İndirimi' 16 Şubat'ta PttAVM.com'da - Son Dakika
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'4 Gün 4 Gece İndirimi' 16 Şubat'ta PttAVM.com'da

15.02.2021 15:19
'4 Gün 4 Gece İndirimi' 16 Şubat'ta PttAVM.com'da

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden ürünleri 16, 17, 18 ve 19 Şubat tarihleri arasında büyük indirim fırsatlarıyla vatandaşlarla buluşturacak.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden ürünleri 16, 17, 18 ve 19 Şubat tarihleri arasında büyük indirim fırsatlarıyla vatandaşlarla buluşturacak.

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile vatandaşlara onlarca üründe rakipsiz fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunacak. 4 gün 4 gece boyunca sürecek kampanyada, vatandaşlara indirimli ürün alma fırsatı tanınacak ve ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamaları sağlanacak. En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, parfümlerden şıklığın tamamlayıcısı kol saatlerine, beyaz eşyalardan yatırımlık altınlara, kahve makinelerinden şık montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden bahçe malzemelerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe inanılmaz indirimler www.pttavm.com'da vatandaşları bekliyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye, oyunlar, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '4 Gün 4 Gece İndirimi' 16 Şubat'ta PttAVM.com'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: '4 Gün 4 Gece İndirimi' 16 Şubat'ta PttAVM.com'da - Son Dakika
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