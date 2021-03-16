'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı - Son Dakika

'4 Gün 4 Gece İndirimi' başladı
16.03.2021 09:30
TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirim' kampanyasıyla 16-17-18-19 Mart tarihlerinde tüm ihtiyaçlara uygun ürünlerde benzersiz fırsatları vatandaşlarla buluşturuyor.
TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirim' kampanyasıyla 16-17-18-19 Mart tarihlerinde tüm ihtiyaçlara uygun ürünlerde benzersiz fırsatları vatandaşlarla buluşturuyor.
Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile vatandaşlara onlarca üründe indirimli fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor. 16-17-18-19 Mart tarihleri arasında sürecek kampanyada, vatandaşlara indirimli ürün alma fırsatı tanınıyor ve ihtiyaçlar ekonomik fiyatlarla karşılanıyor. En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, iz bırakacak parfümlerden kol saatlerine, beyaz eşyalardan altın takılara, kahve makinelerinden montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden oyun konsollarına kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe inanılmaz indirimler www.pttavm.com'da vatandaşları bekliyor.
- Ankara
Son Dakika 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 41 kişi hastanelik oldu TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı Lise önünde bir kadının fotoğraflarını çeken şahıs, öfkeli kalabalığın hışmına uğradı Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı! İstanbul'daki artış korkuttu Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı