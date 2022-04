4 gün arayla ikinci kez zehirlediler - Son Dakika

ANKARA'da otomobilden atılan eti yiyerek zehirlenen ve veteriner kliniğindeki tedaviyle kurtulan Arzu Mermerci'nin (49) beslediği sokak köpeği 'Dayı', 4 gün sonra aynı yerde yine araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi. Klinikte tedaviye alınan köpeğin kurtulma şansının az olduğu belirtildi. Hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 3'ü, 1 ay arayla araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yemeleri sonucu öldü. Geçen hafta 1 köpeğin öldüğü olayda etlerden yiyen köpeklerden 2'si ise zehirlenmelerine rağmen veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtuldu. Sağlığına kavuşan 'Dayı' adlı köpek, dün akşam saatlerinde yine aynı yerde araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi. Köpek, kendisini sokakta besleyen Arzu Mermerci'nin evinin önüne giderek yere yığıldı. Mermerci, ikinci kez zehirlenen köpeği kliniğe götürdü. Klinikte tedavi altına alınan köpeğin kurtulma şansının az olduğu belirtildi. Köpeğin klinikteki görüntüsünü sosyal medyada paylaşan hayvanseverler, 3'üncü defa aynı yerde köpekleri zehirleyenlerin yakalanmasını ve bölgeye güvenlik kamerası takılmasını istedi. Sokakta beslediği köpeklerin can güvenliğinin kalmadığını söyleyen Mermerci, baktığı 5 köpeği ise onların da zehirlenme tehlikesi nedeniyle veteriner kliniğine teslim etti.

'CANLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK'Arzu Mermerci, köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "4 gün sonra yine aynı iftar saatinde ben buna artık 'seri katil' diyorum özellikle iftar saatini insanların olmadığı saati seçiyor, geliyor, zehirleyip gidiyor. 'Dayı' ismini taktığımız Kangal kırması köpeğimiz hızlı şekilde geldi sitenin güvenliğinin oraya sığındı. Biz arkadaşlarımız ile 'onlar artık burada yaşayamaz' diye gruplar halinde baktığımız köpekleri aldık, kliniğe yerleştirdik. Ben orada bıraksam, teker teker ölülerini bulacağım. Burada canların can güvenliği yok. Bekçi yok, kamera yok. Buraya çocuklar da geliyor, bunun önüne geçilsin artık. Emniyete şikayette bulunduk, ifade verildi, et parçası incelemeye alındı. İnşallah ondan da bir sonuç çıkar. Lütfen duyarlı olalım" dedi.

Hayvansever Elif Kutlugün (47) ise ikinci kez zehirlenen köpeğin yaşam savaşı verdiğini belirterek, "İftardan önce bu hayvanların zehirli et ile zehirlenmesini hangi vicdan, hangi din kabul eder. Bu bir hukuki mesele. Bu hayvanların kulaklarında küpeler var. Bu şu demek; bu hayvanlar devletin koruması altında ve bunu esasında koruyan bir kanun var" ifadelerini kullandı.