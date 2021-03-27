Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış - Son Dakika

Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış

27.03.2021 15:18

Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış Karaman'dan Mersin'e gelmek üzere iki arkadaşıyla birlikte 24 Mart'ta yola çıkan ve Erdemli ilçesi sınırları içinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak, 4'üncü günde kurtarıldı Karaman'dan Mersin'e gelmek üzere iki arkadaşıyla birlikte...

Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış

Karaman'dan Mersin'e gelmek üzere iki arkadaşıyla birlikte 24 Mart'ta yola çıkan ve Erdemli ilçesi sınırları içinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak, 4'üncü günde kurtarıldı

MERSİN - Karaman'dan Mersin'e gelmek üzere iki arkadaşıyla birlikte 24 Mart'ta yola çıkan ve Erdemli ilçesi sınırları içinde tipiye yakalanarak kaybolan Ege Kabalak, Mersin jandarma ve AFAD ekiplerinin çabasıyla 4'üncü günde bulunarak Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kabalak, 4 gün boyunca çimen yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Furkan Keleş, 24 Mart Çarşamba günü arkadaşları 19 yaşındaki Rabia Bingöl ve 26 yaşındaki Ege Kabalak ile otomobil ile Mersin'e gelmek için yola çıkmış, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalanan gençlerin aracı kara saplanmıştı. Gençlerden Rabia Bingöl araçta kalırken, diğer ikisi yardım bulmak amacıyla araçtan ayrılmış ve kaybolmuştu. Mersin jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması sonucu araçta kalan Rabia Bingöl ile yola çıkan Furkan Keleş'i 25 Mart'ta öğle saatlerinde kurtarmıştı.

Kayıp gence 4'üncü günde ulaşıldı

Kaybolan Ege Kabalık'ın ise Mersin il sınırları içerisine girmiş olabileceği değerlendirilerek, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile birlikte çalışma grubu oluşturuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgenin karlı olması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesinden iş makinesi talep edilerek, merkez Toroslar ilçesi Tırtar Mahallesi Cocak Deresi Milli Parkı ve Cehennem Deresi bölgelerinde zorlu kış şartlarına rağmen yol açılarak arama çalışmalarına devam edildi, ancak kayıp gence 3 gün boyunca ulaşılamadı. Kabalak'ın bulunabilmesi için bölgede 4 ayrı noktaya GSM operatörce geçici baz istasyonu kurularak, cep telefonu sinyaline ulaşılmaya çalışıldı. Bugün saat 10.00 sıralarında baz istasyonunun faaliyete geçmesi ile Ege Kabalak'a cep telefonundan ulaşan ekipler, kendisinden konum bilgisi aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Kabalak için helikopter talep edildi, ancak hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere ekipler karadan ulaşarak, öğle saatlerinde kayıp genç Kabalak'ı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan Ege Kabalak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Entegre Devlet Hastanesine götürülürken, ailesine de bilgi verildi.

^"Hayatımın en büyük zorluğuydu"

Kabalak, burada gazetecilere 4 gün boyunca yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Önce dağdan aşağıya doğru inmeye çalıştığını belirten Kabalak, "Yakın mesafe sanıyordum. Kolay olmadı. Hayatımın en büyük zorluğuydu. Şelale altlarında yattım, dağlardan tırmandım. Kendi adıma yaşanabilecek en zorlu maceraları yaşadım. Çok zorlandım fakat bu bana çok büyük bir umut ışığı verdi. Başta Mersin Jandarma Komutanlığı olmak üzere devletimiz çalışanlarının hepsine çok teşekkür ederim. AFAD'ın da çok katkıları oldu, yaklaşmıştım, beni kurtardılar. 4 gündür açım, hiçbir şey yemedim. Şu anda yemek ısmarlıyorlar, sağ olsunlar. İyi hissediyorum kendimi" dedi.

"4 gün boyunca çimen yedim"

4 gün boyunca çok zor anlar yaşadığını dile getiren Kabalak, "Çimen yedim, yerde bir leblebi vardı, onu yedim, kuru bir ekmek parçası buldum. Dereden su içtim. Soğukla mücadele etmem de kan akışımı düzenli tutmak için her gün en az 7 saat durmaksızın yürümemdi. Hayatımda en değer verdiğim insanı düşündüm sadece, annem. 'Ama' dediğim hiç olmadı. Ölümden hiçbir zaman korkum olmadı, sadece sevdiklerim benim için birinci plandaydılar" diye konuştu.

"Telefonun çektiğini görünce ağlamaya başladım"

Yürürken bir çeşme gördüğünü ve orada biraz dinlenmek için oturduğunu kaydeden Kabalak, "Elime telefonu aldım, bir baktım 4,5 G çekiyor. Zaten o sırada direk ağlamaya başladım. 'Ölmedim mi şimdi, kurtuldum mu' dedim. Aklımda sadece ailem ve arkadaşlarım vardı zaten. Anneme ilk önce mesaj attım. Annem benim gibi düşünen bir insan. Oğlusunun annesi. O zaten attığı mesajlarda 'Ege inanıyorum ki bugün döneceksin, inanıyorum ki geleceksin. Sen kurtulursun' demiş. Hiç şaşırmadım. Bir tanecik annem işte, en güzel cümleleri kurmuş benim için" ifadelerini kullandı.

Jandarmayı karşısında görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Kabalak, "Hayatımda daha mutlu bir gün hatırlamıyorum. Bir doğduğum gündür bir bu gündür. Daha mutlu olduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış
Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış

Jandarma, Mersin, AFAD, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tipide kaybolan genç çimen yiyerek hayatta kalmış - Son Dakika


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