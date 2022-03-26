Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı - Son Dakika
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Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı

26.03.2022 18:27

Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı Erzurum'da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giderek teslim oldu Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda ESKİ...

Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı

ERZURUM - Erzurum'da bir kişi 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, bugün polis merkezine giderek teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, bugün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı
Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı
Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı
Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı
Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı
Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı
Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı

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4 GÜN ÖNCE ESKİ EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, BUGÜN TESLİM OLDU 4 GÜN ÖNCE ESKİ EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, BUGÜN TESLİM OLDU Kızı 'Baba yapma, annemi öldürme' diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü! Kızı 'Baba yapma, annemi öldürme' diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da dehşet... 4 gün önce boşandığı eşi ve kızını öldürdü, cesetler bugün ortaya çıktı - Son Dakika


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