Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Dünya

Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi

45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 gün önce Brezilya heyetiyle yaptığı görüşmede sık sık yanında bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Brezilya Devlet Başkanı da karantinaya alındı. Trump ise bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulunduğu belirlendi. Wajngarten, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Donald Trump'ın yaptığı görüşmede ikili ile sık sık temas halinde bulunmuştu.

Sekreterinde virüsün çıkmasının ardından Devlet Başkanı Bolsonaro da Kovid-19 testi yaptırdı. Bolsonaro'nun ayrıca korona şüphesiyle gözlem altında olduğu belirtildi.

TRUMP İLE AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Wajngarten (En sağda) onun solunda Başkan Trump, Trump'ın solunda ise Mike Pence.

TRUMP: ENDİŞELİ DEĞİLİM

ABD Başkanı Donald Trump, Wajngarten'in Kovid-19 taşıdığı tespit edilmesi hakkında endişeli olmadığını açıkladı. Trump, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" dedi.

Şu anda piyasada 1 milyon test bulunduğunu, kısa sürede 4 milyon testin dağıtılacağını ve milyonlarcasının da üretim aşamasında olduğunu belirten Trump, "Domuz gribi dönemine bakarsanız ne kadar insan öldü. Uzun süre hiçbir şey yapılmadı ama biz tam tersini yapıyoruz" dedi.

Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, Fabio, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:08 
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