Son Dakika Haberleri: 4 gün sonra cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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4 gün sonra cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

27 dakika önce

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köyde 4 gün önce kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı ailesine teslim edildi.

4 gün sonra cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köyde 4 gün önce kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı ailesine teslim edildi. Gündüz'ün ölüm haberinin ardından kalp krizi geçiren dayıoğlunun da hayatını kaybettiğini öğrenildi.


Olay, Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden alzheimer hastası Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz (63), 4 gün önce sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için evden çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ile birlikte korucular, köy sakinleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gündüz'ü arama çalışmalarının 4'üncü gününde acı haber geldi. İlçe genelinde arama çalışması yapan ekipler, Gündüz'ün köyünden 3 kilometre uzakta görüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye yoğunlaşan ekipler, yaptığı aramada derenin kenarında Aziz Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı.


Yapılan incelemenin ardından Gündüz'ün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Gazi Gündüz'ün naaşı Türk Bayrağına sarılarak askerler tarafından alınıp ailesine teslim edildi. Gündüz'ün bugün Akboğa köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.


Ölüm haberine dayı oğlunun kalbi dayanmadı


Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz'ün ölüm haberini alan dayısının oğlu Kasım Taş (70) ise bugün kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taş'ın da Akboğa köyünde defnedileceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kıbrıs, Elazığ, Maden, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:54 Kaynak: İHA
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