4 gün sürecek olan Moda Giyim ve Tesettür Festivali başladı

Bu yıl ilk defa gerçekleşen ve 4 gün sürecek olan Moda Giyim ve Tesettür Festivali bugün başladı.Festivalin açılışına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden , Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Alan , Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan , Atlas Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun ve oda üyeleri katıldı.Bu yıl ilk defa düzenlenen Moda Giyim ve Tesettür Festivali'nin açılışı bugün Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleşti. Düzenlenen festivale Türkiye genelinden birçok marka katılım sağladı. Her kesime hitap edecek ve bütün ihtiyaçların tek çatı altında bulunabileceği festivalde gelinlik defileleri, konserler ve fenomenlerle vatandaşlara hediye dağıtılma gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Türkiye genelinden gelen 130 firma, en iyi ürünlerini vatandaşa tanıtmak için 27-30 Haziran arasında saat 10.00-21.00 arasında kapılarını açık tutacak. Girişlerin ücretsiz olduğu festivalde ayrıca, festival boyunca Forum Kayseri AVM önünden, her saat başı ücretsiz servis hareket edecek.Vatandaşların bu tarz fuarlara değer vermesinin şehre değer katacağını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, "Atlas Fuarcılık ve Terziler odası tarafından düzenlenen, Moda Giyim ve Tesettür Festivali 4 gün sürecek Kayserimizde. Öğrendiğim kadarıyla Türkiye genelinden güzide olan, yaklaşık 130 firma katılıyor. Halkımızın bu tarz fuar ve festivallere değer verip katılmalarının Kayserimize değer katacağını düşünüyorum. İnşallah firmalarımız ve şehrimiz açısından güzel ve bereketli geçen bir fuar olur. Katılımlarından dolayı bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Türkiye genelinde markalaşmış firmaların tek çatı altında daha geniş bir kitleye hitap edeceğini söyleyen Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan, "Kayseri Terziler ve Konfeksiyon İmalatçıları Odamız ile Atlas Fuar Uluslar arası Fuarcılık Şirketinin ortaklaşa organize ettiği ve 27-30 Haziran arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilecek olan 1. Kayseri Tesettür Moda ve Hazır Giyim Festivalinin Kayserimizde faaliyet gösteren konfeksiyon, moda ve gelinlik işi ile mesleğini sürdüren üyelerimizin gerek Kayseri'de, gerek kayseri dışından gelecek ziyaretçilere tanıtımlarının yapılması ile moda ve giyim alanında ürünlerinin daha geniş bir kitleye tanıtılmasının sağlanması ile Kayseri'nin ticaretine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Festivalimiz yediden yetmişe her kesime hitap edecektir. Sözlerime son verirken, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor ve festivalimizin Kayserimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Atlas Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, fuara katılan firmaların çok iyi hazırlandıklarını ve en iyi ürünlerini 4 gün boyunca vatandaşa sergileyeceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:"Biz bu yıl Kayseri'de bir ilk başlattık ve güzel bir ilk oldu. Bu fuarı yaparken dedik ki acaba Kayseri'de olur mu? Sonra dedik ki en olması gereken yer Kayseri'dir ve gerçekten de aşırı bir ilgi oldu. Fuarımıza 130 firma katıldı ve hepsi Türkiye genelinde marka olan firmalar ve hepsini bir araya getirdik. Fuarımızda etkinliklerimiz de var ve firmalar da bu fuara çok güzel hazırlandılar. Ellerindeki en güzel ürünleri bu fuarda 4 gün süreyle sergileyecekler. Biz bu fuarımızı Terziler Odası ile birlikte yaptık. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Fuarımızda Terziler Odası ve diğer firmaların yaptıkları gelinlikler üzerine defileler düzenlenecek. Güzel bir fuar olacak. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" - KAYSERİ