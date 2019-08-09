Son Dakika Haberleri: 4 günde 300 bin kişi
Son Dakika Magazin Haber

4 günde 300 bin kişi

1 saat önce

50 dönümlük arazi içerisinde düzenlenen Bizim Fest Zeytinli Festivali'nde 35 grup ve müzisyeni sahne aldı.

4 günde 300 bin kişi, System.String[]
50 dönümlük arazi içerisinde düzenlenen Bizim Fest Zeytinli Festivali'nde 35 grup ve müzisyeni sahne aldı.

Zeytinli Altınkum Dalyan Sahili'ndeki festival 4 günde 300 bine yakın müzikseveri ağırladı.

Dream Tv ve Radyo D'nin medya sponsoru olduğu festival gece yarısına kadar hız kesmeden devam etti.
Altınkum, Zeytinli, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak
Behzat Ç.'de dikkat çeken "dinozor" göndermesi! Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 günde 300 bin kişi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]