4 günde 300 bin kişi
1 saat önce
50 dönümlük arazi içerisinde düzenlenen Bizim Fest Zeytinli Festivali'nde 35 grup ve müzisyeni sahne aldı.
50 dönümlük arazi içerisinde düzenlenen Bizim Fest Zeytinli
Festivali'nde 35 grup ve müzisyeni sahne aldı.
Zeytinli Altınkum
Dalyan Sahili'ndeki festival 4 günde 300 bine yakın müzikseveri ağırladı.
Dream Tv ve Radyo D
'nin medya sponsoru olduğu festival gece yarısına kadar hız kesmeden devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:20
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