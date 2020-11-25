Kağıthane'de 4 günde 400 ünite kan toplandı - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi ile Kızılay'ın ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyası, kan bekleyen bin 200 kişiye umut oldu.

Pandemi nedeniyle azalan kan stokları, kan bağışını bir kez daha gündeme getirdi. Kağıthane Belediyesi ve Kızılay, ortaklaşa düzenlediği kampanyayla kan stoklarını yeterli durumda tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilçenin birçok farklı noktasında 4 gün boyunca süren kan bağışı kampanyalarında toplam 400 ünite kan toplandı. Kanlar, laboratuvarlarda eritrosit, trombosit ve plazma olmak üzere üç farklı şekilde ayrıştırılıyor. Bir kişi kan bağışı yaptığında aslında 3 hastaya hayat veriyor. Böylelikle Kağıthane'de bağışlanan kanlar bin 200 insana umut oldu.

"Kan stoklarının önceki yıllara göre azaldığını öğrendik ve böyle bir kampanya başlattık"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ilçedeki kan bağışı çadırlarını gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle kış aylarında kan stoklarının azaldığına dikkat çeken Başkan Öztekin, "Buna bir de pandemi eklenince kan stoklarının önceki yıllara göre daha da azaldığını öğrendik ve böyle bir kampanya başlattık. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve herkesi daha sağlıklı bir hayat için kan vermeye davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL