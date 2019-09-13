Son Dakika Haberleri: 4 günde 483 kaçak yakalandı
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4 günde 483 kaçak yakalandı

21 dakika önce

Çanakkale'de gerçekleştirilen farklı operasyonlarda toplam 483 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı.

4 günde 483 kaçak yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de gerçekleştirilen farklı operasyonlarda toplam 483 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 9-13 Eylül 2019 tarihinde Ayvacık İlçe J.K.lığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen 15 farklı operasyonda 460 Afganistan, 19 Suriye, 4 İran uyruklu olmak üzere toplam 483 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı. Yakalanan 464 kaçak göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 19 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.


Öte yandan, Ayvacık C.Savcısının talimatı ile M.K. ve B.B. tutuklanırken, S.T.K., Ü.K., K.Y., S.Ö., ve E.Y. isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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