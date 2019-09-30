Son Dakika Haberleri: 4 günde bin 57 düzensiz göçmen yakalandı
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4 günde bin 57 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 4 günde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 57 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 günde bin 57 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de 4 günde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 57 düzensiz göçmen yakalanırken, bir organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 26-30 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine İlçelerinde 41 ayrı operasyonda; bin 55 Afganistan, 1 Suriye ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam bin 57 düzensiz göçmen ve 9 organizatör yakalandı.


Yakalanan bin 55 Afganistan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasına ardından, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, Suriye uyruklu düzensiz göçmene ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.


Organizatörlerden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K., M.T. ve M.B. gözaltına alındı. Firar eden M.K., A.A., H.G., Y.B., F.A. isimli organizatörlerin arama çalışmalarına devam ediliyor.


Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen; 4 minibüs, 3 kamyonet ve 590 can yeleği yediemin otoparkına çekildi. - ÇANAKKALE

Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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