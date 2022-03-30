4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

30.03.2022 23:59

Eyüpsultan'ta 4 gün önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 26 yaşındaki Seher Akkoyun'un cansız bedeni bir kafeteryanın tuvaletinde bulundu. Genç kızın cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu öğrenildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir kafeteryada saat 19.00 sıralarındameydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıktı. Genç kızdan o andan itibaren haber alınmaması üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

POLİS ADIM ADIM TAKİP EDİP BULMAYA ÇALIŞTI

Çalışmalar kapsamında ekipler, genç kızın yaşadığı binanın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada bugün akşam saatlerinde Seher Akkoyun, Kağıthane'deki bir iş hanına girdi. Genç kız asansöre bildikten sonra binadaki kafeteryaya giriş yaptı. Tuvalete yönelen genç kız bir daha dışarıya çıkmadı.

KAFETERYANIN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kafeterya çalışanları bir süre sonra temizlik için tuvalete girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu fark eden çalışanlar, kilidi açıp içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kızın hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri genç kızın bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİNİN YANINDA ŞIRINGA BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri iş hanı ve kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda genç kızın binaya girdikten sonra asansörle kafeteryaya çıktığı ve tuvalete girdiği tespit edildi. Polisin genç kızın öldüğü tuvalette yaptığı incelemeler sonucunda cenazesinin yanında şırınga bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Seher Akkoyun'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
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Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu Kağıthane'de kayıp kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 7 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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