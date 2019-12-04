Son Dakika Haberleri: 4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu
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4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu

6 saat önce

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Mehmet Eker'in (36), uçurumun dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

4 gündür aranıyordu, cesedi uçurumda bulundu, System.String[]

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Mehmet Eker'in (36), uçurumun dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

Çamlıyayla ilçesinde, hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den 4 gündür haber alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Çalışmada, Baştepe mevkiinde, Eker'in aracı yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede Eker'in uçurumdan aşağı düştüğünü belirledi. Yapılan aramada Mehmet Eker'in cesedi de uçurumun dibinde bulundu. Arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin cesedi uçurumdan çıkartmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Eker'in kaybolmadan önce sosyal medya hesabında düştüğü yerden video yayınladığı görüldü.


Çamlıyayla, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:18 Kaynak: DHA
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