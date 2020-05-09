4 gündür aranıyordu, Göksu Irmağı'nda ölü bulundu - Son Dakika

4 gündür aranıyordu, Göksu Irmağı'nda ölü bulundu

MERSİN'in Silifke ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Hidayet Tösten'in (96) Göksu Irmağı'nda cansız bedeni bulundu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Hidayet Tösten'in (96) Göksu Irmağı'nda cansız bedeni bulundu. Silifke'nin Keben Mahallesi Karakaya mevkisinde yaşayan Hidayet Tösten, 4 gün önce kayboldu. Yakınları Tösten'in evinin önünden geçen Göksu Irmağı'nın kenarında 2 bastonunu buldu. Alzheimer hastası olan Hidayet Tösten için ırmakta başlatılan arama çalışmaları kapsamında bugün yaşlı adamın, suda bir ağacın gövdesine takılıp kalan cansız bedeni bulundu.Evine 3 kilometre mesafede bulunan Tösten'in cansız bedeni, sudan jandarma ekipleri, Mersin Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi Silifke Grup Amirliği ekipleri ve Mersin Su altı polis ekiplerince çıkartıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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