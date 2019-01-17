Son Dakika Haberleri: 4 Gündür Asansör Boşluğunda Mahsur Kalan Kediyi Afad Kurtardı

4 Gündür Asansör Boşluğunda Mahsur Kalan Kediyi Afad Kurtardı

1 saat önce

4 gündür asansör boşluğunda mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı Kedinin ilk işi apartman sakinlerinin verdiği suyu içmek oldu Kediyi kurtaran AFAD çalışanı Ercüment Diyar;

4 gündür asansör boşluğunda mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı
Kedinin ilk işi apartman sakinlerinin verdiği suyu içmek oldu
Kediyi kurtaran AFAD çalışanı Ercüment Diyar;
"Herhangi bir sıkıntısız bir şekilde özgürlüğüne kavuşturduk"

BİLECİK - Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda yaklaşık 4 gündür mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri kurtardı.
Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda mahsur kalan kedinin seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen AFAD arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler kedinin mahsur kaldığı yerin duvarını çekiş yardımı ile kırdılar. Buradan açılan delikten uzun süre çıkmayan kedi son olarak ekiplerin aşağı inmesinin ardından mahsur kaldığı yerden çıktı.
"Herhangi bir sıkıntısız bir şekilde özgürlüğüne kavuşturduk"
Apartmanın altından kediyi kurtaran AFAD Arama Kurtarma Şefi Ercümen Diyar kediyi kucağına alarak apartman sakinlerin verdiği suyu verdi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraştıklarını anlatan Diyar, "Duvarın arkasında sıkışarak kalan kediyi küçük bir delik açarak kurtardık. Yaklaşık 4 gündür beri orada kaldığı söyleniyor. Herhangi bir sıkıntısız bir şekilde özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.
Özgürlüğüne kavuşan kedi bir süre su içtikten sonra apartmandan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Bilecik, AFAD, 3. Sayfa
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