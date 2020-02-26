4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu - Son Dakika
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4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu

6 saat önce

SAMSUN'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan doktor Oğuz Erdoğan (45), evinde ölü bulundu.

4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu, System.String[]

SAMSUN'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan doktor Oğuz Erdoğan (45), evinde ölü bulundu.

Havza Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanı doktor Oğuz Erdoğan'dan 4 gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Erdoğan'ın, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, zili çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Polis ekipleri kapıyı kırarak girdiği evde Erdoğan'ı koltukta hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:02 Kaynak: DHA
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