Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Üstatlar Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Kudret Karebeyoğlu'ndan (88) 4 gündür haber alınamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdikleri evde Karabeyoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Karabeyoğlu'nun 4 gün önce hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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