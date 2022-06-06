4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

06.06.2022 18:07
4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Üstatlar Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Kudret Karebeyoğlu'ndan (88) 4 gündür haber alınamadı. Bunun üzerine hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdikleri evde Karabeyoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Karabeyoğlu'nun 4 gün önce hayatını kaybettiği iddia edildi.

Taşköprü Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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