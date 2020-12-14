4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu - Son Dakika

4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

14.12.2020 14:45

4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu Evdeki kokular ölüyü ortaya çıkardı Bayrampaşa'da, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı adam, evinden yayılan ağır kokular üzerine ölü bulundu.

4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Evdeki kokular ölüyü ortaya çıkardı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı adam, evinden yayılan ağır kokular üzerine ölü bulundu.

Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Pilot Sokaktaki 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Latif Alioğlu'ndan (55), yakınları bir süredir haber alamadı. Bunun üzerine yakınları Alioğlu'nun yaşadığı eve gelerek durumu öğrenmeye çalıştı. Ancak evden ağır kokuların yayılmasıyla şüphelenip, polise ihbarda bulundular.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler eve giremedi. Bunun üzerine itfaiye camları kırarak kapıyı açtı. Daha sonra sağlık ekipleri üzerine aldıkları koruyucu kıyafetle içeri girip kontrol etti. Yapılan ilk kontrolde Alioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Daha sonra polisler olay yerinde bir inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Evdeki incelemenin ardından Alioğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu
4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Bayrampaşa, İtfaiye, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu - Son Dakika


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