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4 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

1 saat önce

4 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaşadığı gecekonduda ölü bulunduKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının 4 gün boyunca haber alınamadığı 79 yaşındaki adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu.

4 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının 4 gün boyunca haber alınamadığı 79 yaşındaki adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir gecekonduda yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sırrı Kanber'den 4 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek olayı 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğine Kanber'in yaşadığı eve girdi. İçeri giren ekipler, Kanber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kanber'in ölümünün şüpheli olabileceği değerlendirildi. Daha sonra olay yerine çağrılan 'Olay Yeri İnceleme' ekipleri, gece kondu ve çevresinde inceleme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, yalnız yaşadığı ve Adapazarı'nda bir kız kardeşinin olduğu öğrenilen Kanber'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

4 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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