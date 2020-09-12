4 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu - Son Dakika

4 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

ANTALYA'da, oğlunun 4 gündür haber alamadığı ihbarında bulunduğu Mustafa Sodur (77), çilingir yardımıyla eve giren ekipler tarafından kapı arkasında ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 253 sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Uğur Sodur, yalnız yaşayan babasından haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daire kapısını açarak içeri girdi. Polis ekipleri Mustafa Sodur'u kapının arkasında yerde yatarken buldu. Ekiplerin incelemesiyle Uğur Sodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 gündür haber alınamayan Sodur'un, cesedinden yayılan kötü koku nedeniyle eve gelen ekipler çalışmalarını güçlükle tamamladı. Ekipler Mustafa Sodur'un cansız bedeni üzerinde yaptığı ilk incelemede herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı.

Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mustafa Sodur'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan Mustafa Sodur'un yaklaşık 5 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi.