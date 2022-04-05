4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

05.04.2022 17:16
4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 4 gündür kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Didi Mahallesi mevkiinde Cumartesi günü heyelan meydana geldi. Karların erimesi sonucu yumuşayan toprağın kayması sonucu Çatalzeytin-Kastamonu karayolu geliş gidiş yönlü ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, ulaşıma kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunu açabilmek için 4 gündür iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Çatalzeytin'den Kastamonu'ya veya Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise Abana- Bozkurt ya da İnebolu-Kastamonu güzergahından sağlanıyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu'da otomobil, tarlaya uçtu: 4 yaralı Kastamonu'da otomobil, tarlaya uçtu: 4 yaralı Nevşehir'de Ramazan Etkinlikleri başlıyor Nevşehir'de Ramazan Etkinlikleri başlıyor

Çatalzeytin, Cumartesi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 17:25:44. #1.11#
SON DAKİKA: 4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement