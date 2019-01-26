Son Dakika Haberleri: 4 Gündür Kayıp Öğretmeni Arama Çalışmaları Sürüyor

4 Gündür Kayıp Öğretmeni Arama Çalışmaları Sürüyor

59 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik yaparken bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşerek kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı'yı (45) arama çalışmaları devam ediyor.

4 Gündür Kayıp Öğretmeni Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde piknik yaparken bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşerek kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı'yı (45) arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Kulak Mahallesi'ne 22 Ocak'ta eski öğrencisi ile birlikte piknik yapmak için giden müdür yardımcısı Nihat Kaylı bilinmeyen nedenle  sulama kanalına düşerek, kayboldu. Nihat Kaylı'nın arama çalışmaları Sahil Güvenlik dalış timi, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çalışmalarda, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı. 

Nihat Kaylı'nın yakınları da arama çalışmalarını endişe ile izlerken, MHP Milletvekili Baki Şimşek ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayıp öğretmenin ağabeyi Aziz Kaylı ve diğer yakınları ile görüşen milletvekili Şimşek ile Belediye Başkanı Şevket Can, acılı aileyi teskin etmeye çalıştı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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