Son Dakika Haberleri: 4 gündür kayıp olan Esma bulundu (2)
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4 gündür kayıp olan Esma bulundu (2)

1 saat önce

BULUNDUMersin'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen ve bir daha haber alınamayan, 4 gündür kayıp olarak aranan Esma Esin Gülal, bir marketin önünde beklerken jandarma ekibince bulundu.

4 gündür kayıp olan Esma bulundu (2), System.String[]

BULUNDU
Mersin'in  Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen ve bir daha haber alınamayan, 4 gündür kayıp olarak aranan Esma Esin Gülal, bir marketin önünde beklerken jandarma ekibince bulundu. Ailesine teslim edilen Gülal'ın, 4 gün boyunca nerede olduğuyla ilgili bilgi verilmedi. 


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
Jandarma, Mersin, Tarsus, Güncel
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