4 gündür kayıp olarak aranan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika

4 gündür kayıp olarak aranan Abuzer dede, mezarlıkta ölü bulundu
26.12.2020 13:05
ADIYAMAN'da, 4 gündür kayıp olan Abuzer Erdem (83), mezarlıkta ölü bulundu.
ADIYAMAN'da, 4 gündür kayıp olan Abuzer Erdem (83), mezarlıkta ölü bulundu.
Merkeze bağlı Küçük Pirin Mezarlığı mezarlığında yaşlı bir adamın hareketsiz yattığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonunda adamın 4 gündür kayıp olarak aranan Abuzer Erdem olduğunu belirledi. Erdem'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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