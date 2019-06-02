Son Dakika Haberleri: 4 gündür kayıp olarak aranırken, gölette cesedi bulundu
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4 gündür kayıp olarak aranırken, gölette cesedi bulundu

47 dakika önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 4 gündür kayıp olarak aranan Şerif Yıllmaz'ın(46) Sazlıca Göleti'nde cansız bedeni bulundu.

4 gündür kayıp olarak aranırken, gölette cesedi bulundu, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 4 gündür kayıp olarak aranan Şerif Yıllmaz'ın(46) Sazlıca Göleti'nde cansız bedeni bulundu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Şerif Yılmaz, 4 gün önce rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz'ı tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından oğlu hastaneye yatırıldı. Evinin bulunduğu mahalleye dönen Yılmaz ise bir süre arkadaşlarıyla kahvehanede oturdu. Eve gitmek için kahvehaneden çıkan Şerif Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, kalp hastası olan Yılmaz'ı  arama çalışması başlattı. Nilüfer Arama Kurtarma(NAK) ile AFAD ekiplerinin de destek verdiği aramaların bugünkü dördüncü gününde bir kişi, Sazlıca Göleti'nde ceset olduğunu fark etti. Hemen bölgeye giden ekipler, cesedin Şerif Yılmaz'a ait olduğunu belirledi. Göletten çıkarılan ceset, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Karacabey
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
Şerif Yılmaz, Bursa, Sazlıca, Karacabey, Güncel
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