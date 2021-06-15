4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu - Son Dakika

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde okula gelen güvenlik görevlisi, kötü bir kokunun yayıldığını hissedip, bahçede arama yaptı. Okul binasının arka kısmına gelen güvenlik görevlisi, bir genci ağaca asılı halde buldu.

BÜYÜK ORANDA ÇÜRÜMÜŞ DURUMDA

Durumun bildirilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği, cesedinin ise büyük oranda çürüdüğünü belirledi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polisin yaptığı çalışma sonucu cansız bedenin, geçen cuma günü evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Hüseyin D.'ye (30) ait olduğunu saptadı. Ayrıca cebinden yüzde 51 engelli olduğuna dair sağlık raporu çıkan Hüseyin D.'nin, sol bacağının protez olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Hüseyin D.'nin, uyuşturucu kullanmak ve gasp suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ağaçtan indirilen Hüseyin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.