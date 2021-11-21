4 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu - Son Dakika

4 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

Bolu'da bir süredir kendisinden haber alınamayan adam, ağabeyi tarafından yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Evde inceleme yapan ekipler, cansız bedenin bulunduğu odadaki yangın izlerini fark etti. Şahsın, odada çıkan yangın sebebiyle dumandan zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Bolu'nun Çaydurt köyünde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın'dan (57) 4 gündür haber alamayan ağabeyi, kardeşinin evine gitti. Zili çalmasına rağmen kapısı açılmayan eve camdan giren ağabey, kardeşini hareketsiz halde buldu. YANGINDA ZEHİRLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evin bir odasında yangın izleri fark eden ekipler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler, Yalçın'ın odada çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle dumandan zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruyor. KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI Yalçın'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

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