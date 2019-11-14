Son Dakika Haberleri: 4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek
Son Dakika Güncel 4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek - Son Dakika

4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi...

4 gündür tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, İçişleri Bakanlığı, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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