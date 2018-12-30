Son Dakika Haberleri: 4 Günlük Bebeğe Ahbap Eli

4 Günlük Bebeğe Ahbap Eli

31 dakika önce

Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Eskişehir üyeleri, 4 günlük bebeğin zor durumdaki ailesine yardım eli uzattı.

4 Günlük Bebeğe Ahbap Eli, System.String[]
Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Eskişehir üyeleri, 4 günlük bebeğin zor durumdaki ailesine yardım eli uzattı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde örgütlenerek sosyal sorumluluk proje ve etkinliklerine imza atan AHBAP, iyilik ve yardımlarına devam ediyor. Sosyal medya üzerinde bir ailenin zor durumda olduğu paylaşımı üzerine harekete geçen AHBAP Eskişehir üyeleri, kısa süre içerisinde ailenin imdadına yetişti. Ailenin 4 günlük bebekleri olduğunu, küçük bir evde 8 kişi yaşadıklarını ve ısınmakta da zorluk yaşadıklarını öğrenen ekip, büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek ailenin ilk olarak acil ihtiyaçlarını karşıladı. Ekip üyeleri, topladıkları yardımı kısa süre içerisinde aileyi ziyaret ederek teslim etti. AHBAP Eskişehir üyeleri, aileye yardımlarının devam edeceğini ve çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:19 Kaynak: İHA

Türkiye, Haluk Levent, Eskişehir, Güncel
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