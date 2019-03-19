Son Dakika Haberleri: 4 Günlük Bebek Ameliyata Ambulans Helikopterle Götürüldü

4 Günlük Bebek Ameliyata Ambulans Helikopterle Götürüldü

1 saat önce

4 günlük bebek ameliyata ambulans helikopterle götürüldüAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, doğuştan kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ameliyat edilebilmesi için ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

4 günlük bebek ameliyata ambulans helikopterle götürüldü

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, doğuştan kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ameliyat edilebilmesi için ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 4 gün önce dünyaya gelen bebek Gelturan'ın yapılan tetkikleri sonucu doğuştan gelen bir kalp hastalığı olan "Fallot Tetralojisi" saptanması üzerine, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ileri tetkik ve ameliyatlarının yapılması için nakline karar verildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek helikopter ambulans talep edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından talebin ivedilikle değerlendirilmesinin ardından helikopter ambulans tahsisi yapıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bulunan helikopter pistine 112 Acil sağlık Hizmetleri kuvözlü ambulansı ile nakledilen bebek, buradan Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı İzmir iline nakil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:09 Kaynak: İHA

Yerel
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