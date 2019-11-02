4 günlük gözaltından aldığı 400 lirayla aldığı simitleri halka dağıttı

Ordu'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü diye gözaltına alınan ve 4 gün nezarette yatan gazeteci Osman Şahin, suçsuzluğu anlaşılıp kendisine verilen 400 lira manevi tazminat parasıyla aldığı simitleri halka dağıttı.



Ordu'da yerel olarak yayın yapan gazete ve web sitesinin sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü ve aynı zamanda Yerel Basın Birliği (YBB) Ordu Şube Başkanı olan gazeteci Osman Şahin, 4 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ'cü diye gözaltına alındı. 4 gün 4 gece nezarette kalan Osman Şahin, daha sonra adliyeye dahi çıkarılmadan serbest bırakıldı. Osman Şahin, bunun üzerine cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık 3 yıl süren soruşturma sonunda takipsizlik kararı verdi.



Osman Şahin, bunun üzerine hazine aleyhine 20 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme Osman Şahin'e 400 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karara isyan eden Osman Şahin, 400 lira karşılığında 500 tane simit dağıtacağını açıkladı. Sözünü yerine getiren Şahin, 400 lira ile aldığı 500 simidi halka ücretsiz dağıttı.



Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı Meydanı'nda pankart asarak halka bedava simit dağıtan gazeteci Osman Şahin, "Adımız FETÖ'cü gazeteci oldu. Karşılığında 400 lira verdiler. İşte bu ülkede insanın değeri bu kadar" ifadelerini kullandı. - ORDU