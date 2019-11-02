Son Dakika Haberleri: 4 günlük gözaltından aldığı 400 lirayla aldığı simitleri halka dağıttı
Son Dakika Güncel 4 günlük gözaltından aldığı 400 lirayla aldığı simitleri halka dağıttı

4 günlük gözaltından aldığı 400 lirayla aldığı simitleri halka dağıttı

6 saat önce

Ordu'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü diye gözaltına alınan ve 4 gün nezarette yatan gazeteci Osman Şahin, suçsuzluğu anlaşılıp kendisine verilen 400 lira manevi tazminat parasıyla aldığı simitleri halka dağıttı.

4 günlük gözaltından aldığı 400 lirayla aldığı simitleri halka dağıttı, System.String[]

Ordu'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü diye gözaltına alınan ve 4 gün nezarette yatan gazeteci Osman Şahin, suçsuzluğu anlaşılıp kendisine verilen 400 lira manevi tazminat parasıyla aldığı simitleri halka dağıttı.


Ordu'da yerel olarak yayın yapan gazete ve web sitesinin sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü ve aynı zamanda Yerel Basın Birliği (YBB) Ordu Şube Başkanı olan gazeteci Osman Şahin, 4 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ'cü diye gözaltına alındı. 4 gün 4 gece nezarette kalan Osman Şahin, daha sonra adliyeye dahi çıkarılmadan serbest bırakıldı. Osman Şahin, bunun üzerine cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık 3 yıl süren soruşturma sonunda takipsizlik kararı verdi.


Osman Şahin, bunun üzerine hazine aleyhine 20 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme Osman Şahin'e 400 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karara isyan eden Osman Şahin, 400 lira karşılığında 500 tane simit dağıtacağını açıkladı. Sözünü yerine getiren Şahin, 400 lira ile aldığı 500 simidi halka ücretsiz dağıttı.


Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı Meydanı'nda pankart asarak halka bedava simit dağıtan gazeteci Osman Şahin, "Adımız FETÖ'cü gazeteci oldu. Karşılığında 400 lira verdiler. İşte bu ülkede insanın değeri bu kadar" ifadelerini kullandı. - ORDU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu
Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 22:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 günlük gözaltından aldığı 400 lirayla aldığı simitleri halka dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]