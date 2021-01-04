4 günlük kısıtlamada balığı özleyen tezgaha koştu

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 4 gün süren kısıtlamanın ardından balığı özleyen Sinoplular balık tezgahlarına akın etti.

31 Aralık Perşembe gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün son buldu. Yürüme mesafesinde olan vatandaşlar için kısıtlama boyunca taze balık almak sorun olmazken, balıkçıya uzak mesafede olan vatandaşlar kısıtlamanın ardından Sinoplular balık tezgahlarına koştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı İsmail Değer, "Pandemi süresi içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan tutulan hamsiler haliyle Sinop'a kadar ulaşmıyordu. 4 günlük yılbaşı kısıtlaması nedeniyle hamsi yoktu. Şu anda hamsi geldi. Kısıtlamada hamsiyi balığı özleyen tezgahlara akın etti. Çünkü 4 günlük bir süre içerisinde vatandaşlarımızda hamsiye muhtaç oldu. Bugünkü yoğunluk ondan kaynaklanıyor. Hamsi de eskisi kadar çok değil. Talep çok ama şu anda Hamsiyi çok az çıkıyor. Başka ürünlere baktığımızda fiyatlar normal. Hamsinin kulağına kar suyu da kaçtı. Gönül rahatlığı ile vatandaşlarımız alıp yiyebilir. Daha lezzetli oldu" dedi.

Kısıtlamanın bitmesiyle hemen balık tezgahına koştuğunu dile getiren Azmi Gül isimli vatandaş, "Kısıtlamada balığı özlemişiz. Biz balıksız duramayız. Hele ben hiç duramam. Haftada 3 gün mutlaka balık tüketirim Kısıtlama bitti hemen balık almaya koştum" diye konuştu. - SİNOP