4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi - Son Dakika

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4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi
6 saat önce
4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi 31 ilde bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak olan 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyelerine geriledi.
4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi
İSTANBUL - 31 ilde bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak olan 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyelerine geriledi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği adeta boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentteki trafik yüzde 1 seviyelerine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:53 Kaynak: İHA
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