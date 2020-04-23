4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi - Son Dakika
Son Dakika Genel 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi - Son Dakika

4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi

6 saat önce

4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi 31 ilde bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak olan 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyelerine geriledi.

4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi

İSTANBUL - 31 ilde bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak olan 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyelerine geriledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği adeta boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentteki trafik yüzde 1 seviyelerine geriledi.

4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:53 Kaynak: İHA

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