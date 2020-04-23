4 günlük kısıtlamanın ilk günü Mersin'de sessizlik hakim - Son Dakika
Son Dakika Genel 4 günlük kısıtlamanın ilk günü Mersin'de sessizlik hakim - Son Dakika

4 günlük kısıtlamanın ilk günü Mersin'de sessizlik hakim

6 saat önce

4 günlük kısıtlamanın ilk günü Mersin'de sessizlik hakim Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de...

4 günlük kısıtlamanın ilk günü Mersin'de sessizlik hakim

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü

Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor

MERSİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurmuştu. Dün gece saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile birlikte, 31 kentte üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, az sayıda geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.

4 günlük kısıtlamanın ilk günü Mersin'de sessizlik hakim

Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

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