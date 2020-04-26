4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı - Son Dakika
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4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı

6 saat önce

4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı Korona virüsü ile mücadele amacıyla alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında, Kartal'da devam eden altyapı projeleri, hız kazandı.

4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı

İSTANBUL - Korona virüsü ile mücadele amacıyla alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında, Kartal'da devam eden altyapı projeleri, hız kazandı. Kartal'ın merkezindeki su baskınlarını ortadan kaldıracak 2 bin metre uzunluğunda ki yeni yağmur ve atık hatlarının inşası, kısıtlama kararı sonrası trafiğin olmaması nedeniyle 4 günde büyük ilerleme kaydetti.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmayı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yerinde inceledi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını, Kartal'ın pek çok farklı noktasında aynı anda yürütülen çalışmaları hızlandırmak için fırsat olarak gördüklerini belirten Başkan Yüksel, özellikle 2 farklı hat olarak denize ulaşacak olan yeni yağmur suyu hatları ile Kartal'ın merkezinde yoğun yağışlar sonrası oluşan su baskınlarının önleneceğini söyledi.

Kartallılar 25 yıllık birikmiş alacaklarına kavuşuyor

Kartal'da 25 yıldır çözülmesi gereken büyük problemlerin ancak şimdi çözülebildiğini ve bu anlamda Kartal'ın ve Kartallıların birikmiş alacaklarının olduğunu belirterek, gösterdiği duyarlılık nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Kartal'ın merkezi, çarşısı ve sahil kesiminde özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanan su baskınlarını önlemek için başlatılan alt yapı çalışması, Covid-19 salgınını önleme amacıyla alınan 4 günlük kısıtlama kararı sonrası hız kazandı. Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi, İBB ve İSKİ işbirliği ile başlatılan Gümüşpınar Mahallesi'nde devam eden yağmur suyu alt yapı, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki asfalt ve Yakacık Üst Sokak'ta daha önce çökme yaşanan bölgede inşa edilen duvar çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kartal esnafının, yoğun yağışlarda özellikle sahil kesiminde su baskınları sonrası büyük mağduriyet yaşadığını, 2 farklı hattan denize ulaşacak olan yeni yağmur suyu kanalları ile yoğun yağış sonrası ve lodostan kaynaklanan su baskınlarının bu çalışmalarla ortadan kaldırılacağını belirten Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ın bu sorununun yıllardır beklemede olduğuna dikkat çekti.

Kartal'da yağmur suyu iki farklı noktadan denize bağlanacak

Kartal'ın sahil kesimlerinde aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarına karşı kalıcı çözüme ulaşmak için Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi işbirliğinde 2 farklı noktadan denize ulaşacak 2000 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hatları inşa ediliyor. Proje kapsamında yer alan yeni atık su hatları ise atık suları toplayan kollektöre bağlanırken, 150 yıllık yağış debisine göre hesaplanan yağmur suyu kanalları da atık sudan ayrı olarak denize bağlanıyor.4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası hız verilen çalışmalarda, öncellikle normalde yoğun trafiğe sahne olan Sahil Yolu, Minibüs Yolu, Cengiz Topel Caddesi, Spor Caddesi, Ankara Caddesi gibi yerlere öncelik verildi. 4 gün trafiğin olmayacağı bu gibi yerlerde çalışmayı bitirmeyi hedefleyen ekipler, projede büyük bir hız kaydediyor.

Çalışmalar tamamlandığında, yoğun yağışlar sırasında yağmur suları, 2 yeni dikey hat boyunca akarak denize ulaşacak ve sahil kesiminde su baskınları önlenmiş olacak.

4 günlük korona kısıtlamasında Kartal'da alt yapı çalışmaları hız kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Kartal, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:42 Kaynak: İHA

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