4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
32 dakika önce
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan sokaklar drone ile görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan sokaklar drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakentin sokakları ise drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:22 Kaynak: İHA
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