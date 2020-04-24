4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı - Son Dakika

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı

6 saat önce

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı Kovid-19 mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı 2'inci gününde havadan görüntülendi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı

İSTANBUL - Kovid-19 mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı 2'inci gününde havadan görüntülendi.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Üsküdar meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Üsküdar Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı

İstanbul, Türkiye, Üsküdar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:38 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Prof. Dr. Ali Satar: "Çekirge istilası mücadelesinde daha çok ördek, tavuk kullanılmalı" Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu         
14:04
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır         
14:02
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor         
13:30
900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor 900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor         
13:30
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı         
13:02
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi         
12:57
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı         
12:47
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi         
12:44
İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor         
12:41
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi         
12:39
Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor         
12:32
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı         
12:25
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor         
12:13
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı         
12:09
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:06
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı         
11:50
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi         
11:37
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti         
11:32
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı         
11:32
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı         
11:32
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi         
11:26
Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı         
11:25
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu         
11:00
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor         
11:00
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü         
10:57
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi         
10:54
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz         
10:47
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor         
10:47
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 14:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]