4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim - Son Dakika

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim

6 saat önce

Kovid-19 mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim, System.String[]

Kovid-19 mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.


Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. - İSTANBUL

Kadıköy Meydanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 07:13 Kaynak: İHA

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