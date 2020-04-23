Son Dakika › Genel › 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Üsküdar meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Üsküdar meydanı böyle görüntülendi
6 saat önce
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Üsküdar meydanı böyle görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında hayat geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Üsküdar meydanı böyle görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında hayat geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle hayata geçirildi. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul'un meydanları boş kaldı. Normal zamanlarda oldukça kalabalık olan Üsküdar meydanı da boş kalarak sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Üsküdar Meydanı drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı Kaftancıoğlu hakkında "suçluyu övme ve suça azmettirme" soruşturması Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı